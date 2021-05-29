Evi kumarhaneye çevirenlere ceza yağdı

Hatay'da kumar oynayan kumar oynayan 4 şahısla birlikte aynı mekanda bulunan toplam 8 kişi 8 bin 760 lira para cezasıyla cezalandırıldı. Ayrıca iki kişi hakkında da kamur oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikamette kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. aldıkları ihbarı değerlendiren ekipler ikamete yaptıkları operasyonda bir masa etrafında kumar oynayan 4 kişiyi tespit etti. Masa üzerinde bulunan iskambil kağıtlarına ve 140 liraya el koyan ekipler, mekanda bulunan toplam 8 kişiyi sosyal mesafe kuralına sosyal mesafeye uymamak ve kumar oynamak suçundan 8 bin 760 lira para cezasıyla cezalandırdı.

Ayrıca ikametin sahipleri F.S. ve A.G isimli şahıslar hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.