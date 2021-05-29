FETÖ’cülerin 'hijyen' evlerine baskın

İstanbul başta olmak üzere 6 il dün FETÖ operasyonlarıyla sarsıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisi kapatıldıktan sonra YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde terör örgütü FETÖ ile irtibata devam eden 46 şüphelinin yakalanması için dün 56 adresi bastı.