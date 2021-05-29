Hassa’da metamfetamin maddesi ile geçirildi

Hatay'da durdurulan bir araçta yapılan aramada polis toplam 1 kilo 157,7 gram metamfematin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Hassa'nın Akbez Mahallesinde ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan aramada A.Y. isimli şansın yönetimindeki araç durduruldu. Sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine araçta yapılan aramada 994 gram metamfetamin maddesi ile geçirildi. Aracın geldiği güzergahta yapılan icelemerde ise toprak üzerine savrulmuş 151 gram daha metamfematin maddesi ile geçirildi. Toplam 1 kilo 157,7 gram metamfetamin maddesi ile ilgili A.Y. hattında tahkikat başlatıldı.