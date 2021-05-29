HDP kepenk indirdi

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan 228 annenin HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 634'üncü güne girdi. Şu ana kadar 25 ailenin evladına kavuştuğu Diyarbakırlı annelerine evlat direnişi karşısında duramayan HDP İl Başkanlığı parti binasının kepenklerini indirdi. Parti binasına gelemeyen HDP'lilere anneler tepki gösterdi.İki yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mustafa için eylemini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer: "Suçlular, haklıların karşısında duramayarak kaçar. HDP de haklı davasını sürdüren Diyarbakır annelerinin direnişi karşısında duramayarak kaçtı. Kepenk indirip nereye kaçarsa kaçsınlar annelerin ellerin onların iki yakasında olacaktır" ifadelerini kullandı.