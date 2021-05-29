İskenderun’da 420 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta 420 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışına yönelik yaptıkları çalışmaları kapsamında durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 420 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ekranı, 900 Adet Cep Telefonu Dokunmatik Ekran, 910 Adet Cep Telefonu Arka Kapağı, 394 Adet Cep Telefonu Bataryası, 217 Adet Tablet Ekranı, 180 Adet Aux Kablo, 113 Adet Usb Şarj Kablosu, 165 Adet Kulaklık, 29 Adet Müzik aleti ve 14 adet telefon tutucu ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü N.A. hakkında adli işlem yapıldı.