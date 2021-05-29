İskenderun’da başarılı narkotik operasyonu

Hatay'da bir evde yapılan aramada 408,54 gram sentetik kannabinoid, 123 adet captagon hap, 50,26 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan AMG, 1 adet av tüfeği, 2 adet kısa mesafeli telsiz ele geçirildi. olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde edindiği bir bilgi üzerine C. K. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 95,08 gram sentetik kannabinoid, 1 adet cam kavanoz içerisinde 313,28 gram sentetik kannabinoid olmak üzere toplam 408,54 gram sentetik kannabinoid maddesi, 123 adet captagon, 50,26 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı halinde AMG, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 10 adet kartuş, 2 adet kısa mesafeli telsiz buldu. Olayla ilgili ev sahibi C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.