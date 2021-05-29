İstanbul’da sağanak yağış sürprizi

İstanbul'da Çamlıca kulesinin açılışının yapıldığı dakikalarda sağnak yağış etkili oldu. Vatandaş aniden bastıran sağnak yağışa hazırlıksız yakalandı



İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürürken havada aniden değişiklik yaşandı. Bulutla kaplanan hava Çamlıca Kulesi'nin açılışının yapıldığı 14.00 sıralarında sağnak yağış olarak etkili oldu.



Sağnak yağışla birlikte İstanbul boğazında sis etkili olurken Taksim Meydanı'nda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmasına rağmen vatandaşlar aniden bastıran sağnak yağışın etkisi ile sığınacak yer aradı.



Taksim Meydanı'nda da saat 14.30 sıralarında etkili olan sağnak yağış hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı. Bazı vatandaşlar yağmurun dinmesini durakta ya da mekanların önünde beklerken bazı vatandaşlar da şemsiyesiyle meydanda gezmeye devam etti.