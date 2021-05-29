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Giriş Tarihi: 29.5.2021 21:34 Son Güncelleme: 29.5.2021 22:00

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, İstanbul'un simge mekanlarından olan ve 'nde Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Galata Kulesi’nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi. O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi’ne ilişkin anlar ekranlara getirildi. Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri düzenlendi.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge mekanlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü! Ayasofya'da ve Galata'da 'fetih' şöleni yaşandı | Video

O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi. Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Türkiye'de ilk kez uygulanan Gökyüzü Video Haritalama (Sky Mapping) teknolojisi sayesinde Ayasofya Camii semalarında özel bir gösteri düzenlendi. Galata Kulesi üzerine Fatih Sultan Mehmet'in resmi ve o anlara ilişkin yansıtmalar devam ediyor.

İşte o anlar:

Başkan Erdoğan Fetih Kupası programına videolu mesajla katıldı

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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı
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