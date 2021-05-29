İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı

İlk olarak Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü! Ayasofya'da ve Galata'da 'fetih' şöleni yaşandı | Video

O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi. Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Türkiye'de ilk kez uygulanan Gökyüzü Video Haritalama (Sky Mapping) teknolojisi sayesinde Ayasofya Camii semalarında özel bir gösteri düzenlendi. Galata Kulesi üzerine Fatih Sultan Mehmet'in resmi ve o anlara ilişkin yansıtmalar devam ediyor.

İşte o anlar:

Başkan Erdoğan Fetih Kupası programına videolu mesajla katıldı