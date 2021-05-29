Kırıkkale”de caddeler çiçek açıyor

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların bakımına devam ediyor. Belediye birinden farklı çiçek ve bitkiler parkları cadde ve sokakları süslüyor.



Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde hummalı çalışmalar devam ediyor. Kırıkkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Park ve bahçeler vatandaşlarımızın en büyük sosyal faaliyet alanları, bu mekanlardı gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Park, bahçe ve yeşil alanların bakımının yanı sıra şehir merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçların da budanarak gençleştirme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri "Aynı zamanda Belediyemize ait seramızda çiçeklerin yetiştirme çalışmaları da devam ediyor. Hayat kaynağımız olan yeşil alanların düzenlenmesi ve bakımı, şehrimizin dört mevsim daha güzel görünmesi için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyorlar"



Yetkililer, park ve bahçelerde yapılan bahar bakım çalışmalarının yaz boyunca da sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti.