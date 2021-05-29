“Kripto para” çetesine operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kendilerini kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek 105 vatandaşı 400 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen çete üyelerine polis operasyon yaptı.

3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise, ruhsatsız iki adet tabanca, bir adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve fişek, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.