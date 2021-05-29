Kullanmadıklarınız Filistinli çocuklara umut olsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER), geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanmak üzere düzenlenen "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti. Oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürünün satışa sunulduğu pazara gelen Erdoğan, eşyaların yer aldığı stantları gezerek, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran'dan bilgi aldı. Erdoğan, kardeşleri olarak gördükleri ve bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacaklarının, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerinin altını çizerek, "Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun" ifadeleriyle herkesi dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti.