Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle fırlayarak iş yerin camlarına çarparak yaralandı.



Alınan bilgilere göre, kaza gece saat.00.18 sıralarında Nusaybin Dörtyol çarşı merkezinde meydana geldi.



Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi, çarpışmanın etkisiyle fırlayarak iş yerin camlarına çarparak yaralandı. İhbar, üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Aracın enkazı kurtarıcı ile bölgeden kaldırıldı.Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.