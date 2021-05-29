Saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki adrese yapılan operasyonda 13 kök hint keneviri, 2 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik E.Y isimli şahsın evinde yapıkları aramada boyları 70 ile 80 cm arasında değişen 2 kök dişi hint keneviri, bulundu. Olayla ilgili ev sahibi E.Y isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İlçede yapılan ikinci operasyon da İ.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda saksı ve poşetlere ekili vaziyette boyları 20 ile 70 cm arasında değişen 11 kök dişi hint keneviri, 2 gram esrar ve bir adette ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Olayla ilgili İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.