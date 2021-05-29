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Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:42

’da yollar ve caddeler boş kaldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yollar ve caddeler boş kaldı

'da normalleşme öncesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Şanlıurfa'da normalleşme öncesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00'da başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Şanlıurfa'da da hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizlik hakim. Kentin en işlek noktaları olan, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi noktalarda temizlik işçilerinden ve izin verilenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

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Şanlıurfa’da yollar ve caddeler boş kaldı
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