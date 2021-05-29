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Giriş Tarihi: 30.5.2021 09:29

Şanlıurfalı öğretim üyesi feci kazada hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı öğretim üyesi feci kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfalı öğretim üyesi feci kazada hayatını kaybetti ’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim görevlisi Şanlıurfalı Zelal Özagaçhanlı hayatını kaybetti. Zelal Özagaçhanlı kazada hayatını kayıp etmesi Şanlıurfa. da büyük üzüntü yarattı

Şanlıurfalı öğretim üyesi feci kazada hayatını kaybetti Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim görevlisi Şanlıurfalı Zelal Özagaçhanlı hayatını kaybetti. Zelal Özagaçhanlı kazada hayatını kayıp etmesi Şanlıurfa. da büyük üzüntü yarattı

Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Ankara yönüne giden Y.D. idaresindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şanlıurfalı öğretim görevlisi ı Zelal Özagaçhanlı hayatını kaybetti.

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Şanlıurfalı öğretim üyesi feci kazada hayatını kaybetti
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