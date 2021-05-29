Şanlıurfalı öğretim üyesi feci kazada hayatını kaybetti Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim görevlisi Şanlıurfalı Zelal Özagaçhanlı hayatını kaybetti. Zelal Özagaçhanlı kazada hayatını kayıp etmesi Şanlıurfa. da büyük üzüntü yarattı
Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Ankara yönüne giden Y.D. idaresindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şanlıurfalı öğretim görevlisi ı Zelal Özagaçhanlı hayatını kaybetti.