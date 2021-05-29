Şehir ormanlarına pandemi temizliği

Bir süredir uygulanan sıkı pandemi tedbirleri sayesinde kademeli normalleşme dönemine geçerken tedbirleri elden bırakmadan, vatandaşların yaz mevsimini en iyi şekilde geçirmesini amaçlayan Sultangazi Belediyesi kolları sıvadı ve şehir ormanlarında yoğun bir hazırlık çalışması başlattı.



Bank ve kamelyalar tamir edilip boyanırken oyun gruplarında ve spor aletlerinde kırılan parçalar kaynakla tamir edilip, kullanım ömrünü dolduran parçalar da yenileriyle değiştiriliyor. Aynı zamanda çimler biçilip, ağaç dipleri ve çeşme etrafı gibi haşerelerin çoğalabileceği alanlar özenle ilaçlanıyor. Orman yolları yıkanıyor ve mescit, lavabo gibi ortak kullanılan alanlar titizlikle temizleniyor. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden onlarca personel gayretli bir çalışmayla ormanlarımızı ziyaretçiler için hazırlıyor.



YEŞİL REÇETE



Mutsuzluk, stres, umutsuzluk… Pandemi koşullarıyla birlikte etkisini artıran bu tür olumsuz duygular yaşam kalitemizin düşmesine sebep oluyor. Bu durum, sosyal ilişkilerimizden iş yaşamımıza, hayatımızın birçok yönünü olumsuz etkiliyor. Buna en etkili ve kolay çözüm ise doğada. Yapılan birçok araştırmaya göre, doğayla geçirilen zaman arttığında stres azalıyor, geleceğe yönelik umutlar artıyor ve kişinin öz saygısı yükseliyor. Doğa, günümüz dünyasının sebep olduğu psikolojik sorunlara çok etkili bir tedavi sunuyor. Buradan hareketle Sultangazi Belediyesi; Sultangazi'nin göz bebeği konumundaki şehir ormanlarını korumak ve vatandaşların buralardan en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak için gereken tüm özeni göstererek pandeminin sebep olduğu olumsuz duygulara karşı herkesi doğaya davet ediyor.



YENİLENME ZAMANI



Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Şimdi pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulma ve yenilenme zamanı. Mimar Sinan Şehir Ormanımız ile Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanımızı; komşularımızın güvenle, huzurla, en iyi şekilde istifade edebilmeleri için hazırlıyoruz. Tüm komşularımızı, kademeli normalleşme sürecinde şehir ormanlarımızı ziyaret etmeye ve doğada daha fazla vakit geçirmeye davet ediyoruz." dedi.

Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda devam eden çalışmalar esnasında genç bir ziyaretçi, düşüncelerini şu cümlelerle özetledi: "Ben farklı bir ilçede oturmama rağmen rahatlamak için sık sık Sultangazi'ye, şehir ormanlarına geliyorum. Oturduğum ilçede böyle bir yer bulunmuyor. Buraya geldiğimde stresimi atıyorum, eve daha mutlu dönüyorum. Şu an burada yoğun bir çalışma yapılıyor. Bunu görmek beni memnun etti. Zaten bu ormanlara her gelişimde buraları temiz ve düzenli buluyorum. Burayı tercih etme sebeplerimden biri de bu. Bu ormanları böyle koruduğu için Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür ederim."