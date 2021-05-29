Suç makinesini mağdur ilan etmeye kalkan İyi Parti'ye çağrı

Bursa'da 120 suç kaydı bulunan taksiciyi belediyede dayak yedi diye mağdur ilan edip basın toplantısıyla suç duyurusunda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'na bir tepki de Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan'dan geldi. Gürkan, "Onca suç kaydına bakmaksızın AK Partili Belediyeyi yıpratmak adına yalan beyanda bulunan birini mağdurmuş gibi lanse etmeye çalışan İyi Parti'nin bu tutumunu anlamak mümkün değil. Sizin mağdur dediğiniz adam savcılığa dilekçe verip beni gaza getirdiler diyorsa siz yaptığınız siyaseti gözden geçirmelisiniz seviyeyi düşürmemelisiniz" dedi.

SABAH'a açıklamalarda bulunan Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP ve İyi Partinin izlediği siyaset anlayışını eleştirdi. İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun Kestel ve Mustafakemalpaşa'da kurgulanmış olayların arkasında durarak yaptığı açıklamalardan sonra güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Gürkan, "Sendikal söylemlerle yapılan siyaset Türk halkının nezdinde karşılık bulmuyor. Örnek vermek gerekirse, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Kestel yaptığı açıklamalarda resmen kaçak yapıların arkasında durmuş, Mustafakemalpaşa'da ise suç kaydı bulunan bir provokatöre sahip çıkmakla kendilerini kötü duruma düşürmüştür" dedi.

"KURGULANMIŞ KİŞİYE SAHİP ÇIKTILAR"

İyi Parti İl Başkanı Türkoğlu'nun Mustafakemalpaşa'da yaptığı açıklamalara değinen Gürkan, "Aslı astarı olmayan yanlış beyanlarla, bir kişiyi kurgulayarak ve yönlendirerek, talihsiz açıklamalar yapan Türkoğlu, bu kişinin suç kaydı ve sicilinin de çok kötü olması hasebiyle kendisini çok kötü bir duruma düşürdü. Kurgu ve yönlendirmeyle yapılan açıklamalar ve bu tür sendikal söylemler Türkiye kamuoyunda karşılık bulmuyor" dedi.