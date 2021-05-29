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Giriş Tarihi: 29.5.2021 23:44

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan açıkladı!

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber “Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek?” soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul ortaokul ve liselerde yaz dönemi içerisinde öğrencilere telafi eğitimi verileceği ve söz konusu eğitim için hazırlıkların tamamlandığı duyurulmuştu. Milyonlarca öğrenci konuya ilişkin detayları yakından takip ediyor. Buna göre; 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek, zorunlu mu? İşte tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından gelen açıklama ile bu sene telafi eğitimi verileceği duyuruldu. Bu kapsamda 2 Temmuz sonrasında başlayan yaz dönemi sürecinde öğrencilerin dönem içerisinde uzaktan eğitimle aldığı derslerin telafisi sağlanmış olacak. Bu noktada "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek?" soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamaya hazır olduklarını ifade ederken büyük ve kapsamlı bir süreç olacağını bildirdi. Buna göre; Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

Bakan Selçuk'tan Telafi Eğitimi açıklaması! Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor, Kaçıncı sınıflara verilecek? Zorunlu mu?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamaya göre; 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

Bakan Selçuk'tan Telafi Eğitimi açıklaması! Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor, Kaçıncı sınıflara verilecek? Zorunlu mu?

FLAŞ AÇIKLAMA!

, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

FLAŞ AÇIKLAMA!

, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan Telafi Eğitimi açıklaması! Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor, Kaçıncı sınıflara verilecek? Zorunlu mu?

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

Bakan Selçuk'tan Telafi Eğitimi açıklaması! Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor, Kaçıncı sınıflara verilecek? Zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.

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Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!
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