Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından gelen açıklama ile bu sene telafi eğitimi verileceği duyuruldu. Bu kapsamda 2 Temmuz sonrasında başlayan yaz dönemi sürecinde öğrencilerin dönem içerisinde uzaktan eğitimle aldığı derslerin telafisi sağlanmış olacak. Bu noktada "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflar gidecek?" soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamaya hazır olduklarını ifade ederken büyük ve kapsamlı bir süreç olacağını bildirdi. Buna göre; Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.
FLAŞ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.
FLAŞ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.
Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI
Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:
"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.