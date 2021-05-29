Telefona bakarken kaza yapan şoföre 15 yıl

Beşiktaş'taözel halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu bir yolcunun ölümü bir yolcunun da yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, otobüs şoförünün 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Olay, 21 Nisan'da meydana geldi. Seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen Özel Halk Otobüsü şoförü Baki Tatlı, hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan Balmumcu Tüneline 61 km hızla girdi. Ancak otobüsün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoför, bariyerlere saplandı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu Sevgi Yamaç Yalçın ile Munür Bozkurt yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.Gözaltına alınan şoför Baki Tatlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi.Bilirkişi raporunda şoförün, seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suretiyle kural ihlalini açıkça gerçekleştirdiği ve kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmak zorunda bulunmasına rağmen hızını azaltmayarak hız sınırını 2 katı civarında aşmak suretiyle ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtildi. Şoför Baki Tatlı hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şoförün, yegane ve asli kusurlu mahiyette olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı anlatıldı. İki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen şoför, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.