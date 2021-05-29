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Giriş Tarihi: 29.5.2021 18:13

Turizm sezonu başlamadan dev operasyon

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Turizm sezonu başlamadan dev operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma timi birimlerince turizm sezonu başlamadan önce, organize suç örgütleri ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma timi birimlerince turizm sezonu başlamadan önce, organize suç örgütleri ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve mühimmat da ele geçirildi.

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, turizm sezonu başlamadan önce suç örgütleri ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda Balıkesir il geneli ve özellikle körfez ilçelerinde (Ayvalık, Edremit ve Burhaniye) olmak üzere, 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda, JASAT tarafından 6100 adet sentetik hap, 517 gram toz esrar, 25 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Turizm sezonu başlamadan dev operasyon
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