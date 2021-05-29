Zabıt kâtipleri, kozmik odadan belge aktarmış

FETÖ'nünadalet teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında ifade veren Sincan Cezaevi ve Ankara Adliyesi sohbet sorumlusu M.A., kozmik odaya hâkim ve savcı refakatinde giren zabıt kâtiplerinin örgüt içerisinde önemli bir konumda olduklarını ve örgüte bilgi aktardıklarını itiraf etti.Hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan M.A., kendilerine gelen talimatla görevlilerin odada olmadığı sürede görevlinin ekranından bilgi temin edildiğini aktardı. Örgütün yapılanmasına dair bildiklerini anlatan M.A. ifadesinde "Kalem şeklindeki SD kartlarla bilgi ve belge temin ettik. Bize gelen talimatla görevlilerin odada olmadığı sürede görevlinin ekranından bilgi temin edildi. Burhan kod adlı şahıs, bizden gelen Adalet Bakanlığı ve yargı mahkemelerinin önemli bilgi ve belgelerinin bulunduğu SD kartları bilgisayarına takar, şifreli bir veri aktarma programı aracılığıyla bağlı bulunduğu daha üst konumdaki şahsa gönderirdi" dedi.