Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 30 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 30 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 30.5.2021 18:29 Son Güncelleme: 30.5.2021 18:29

son dakika duyuruldu! ile bugünkü vaka sayısı

30 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 30 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

, Türkiye Cumhuriyeti tarafından son dakika olarak yayımlanıyor. Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilen covid-19 virüsüne karşı korunmayı üst düzeye taşımak amacıyla yurtdışından temin edilen ve koronavirüs aşılarıyla birlikte aşılama çalışmaları sürerken corona son durum ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son korona tablosu detaylarına göre 7 bin 656 kişinin corona virüs testi pozitif sonuçlanarak tedavi altına alındı. Diğer taraftan bugünkü entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı bilgilerine erişmek isteyenler 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 30 Mayıs koronavirüs tablosu ve bugünkü güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri.

Ortaya çıkmasının ardından küresel anlamda akıllara durgunluk veren bir hızla yayılım gösteren covid-19 virüsüne ilişkin ülke ve dünya basınından "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe yeni haberler gelmeye devam ediyor. Salgının Türkiye'de görülen ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla güncel korona son durum verileri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Öte yandan entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı içeren en son korona tablosu verilerine erişmek isteyenler 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 30 Mayıs korona tablosu ile bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı bilgiler.

SON DAKİKA! 30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından (30 Mayıs 2021 Pazar) en son koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bakanlık, tarafından güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri paylaşıldığında burada olacak.

29 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 656
  • HASTA SAYISI: 605
  • VEFAT SAYISI: 137
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 180

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri


28 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 773
  • HASTA SAYISI: 656
  • VEFAT SAYISI: 164
  • İYİLEŞEN SAYISI:12 bin 284

27 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 426
  • HASTA SAYISI: 673
  • VEFAT SAYISI: 183
  • İYİLEŞEN SAYISI:13 bin 102

26 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 738
  • HASTA SAYISI: 681
  • VEFAT SAYISI: 166
  • İYİLEŞEN SAYISI:12 bin 205



24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 375
  • HASTA SAYISI: 693
  • VEFAT SAYISI: 175
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 192

24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 523
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 178
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 003



23 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 839
  • HASTA SAYISI: 710
  • VEFAT SAYISI: 197
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 202

ARKADAŞINA GÖNDER
30 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 30 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA