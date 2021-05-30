30 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 30 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Ortaya çıkmasının ardından küresel anlamda akıllara durgunluk veren bir hızla yayılım gösteren covid-19 virüsüne ilişkin ülke ve dünya basınından "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe yeni haberler gelmeye devam ediyor. Salgının Türkiye'de görülen ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla güncel korona son durum verileri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Öte yandan entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı içeren en son korona tablosu verilerine erişmek isteyenler 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 30 Mayıs korona tablosu ile bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı bilgiler.

SON DAKİKA! 30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından (30 Mayıs 2021 Pazar) en son koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bakanlık, tarafından güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri paylaşıldığında burada olacak.