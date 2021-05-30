5 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında İnsansız Hava Aracı tarafından yapılan keşif ve gözetleme sonucu, bir grup PKK'lı teröristin bölgede kurulan askeri üs bölgesine sızma girişiminde olduğu belirlendi. Bölgede konuşlu komandolar tarafından teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli müdahale sonucu, 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde de saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.