Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte maskeleri indireceğimiz tarih





Gerçekten sözü edildiği gibi aşılar gelirse mesela mRNA aşısı, oldukça etkili bir aşı. Bunları etkili bir şekilde yaparsak yazdan sonrasında ümidim var. Olumlu bakmaya çalışıyorum çünkü hepimiz yorulduk, bunu bir kontrol altına almak istiyoruz.