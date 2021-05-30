CHP’li İBB Yönetimi suya yüzde 50’ye varan su zammı yapmak istiyor



31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İSKİ Genel Kurulu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi.

İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var. 2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.