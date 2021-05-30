Eren Operasyonu’nda bir şehit

Ağrı-Doğubayazıt ilçesindeki Eren- 15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personeli şehit düştü. Ağrı- Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personeli ağır yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan jandarma personeli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.