Hakkâri ve Van’da terör operasyonu

VAN'DA terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Hakkâri'de ise PKK/KCK'lı teröristlerle işbirliği yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2021 günü Hakkâri merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli ilçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir" denildi.