Her yıl 5 milyon insan sigaradan ölüyor

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Sigara önemli bir halk sağlığı sorunu olarak çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Sigara kullanımı, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Ayrıca sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir. Sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde alınan önlemler ve toplumun bilinçlenmesi sonucunda giderek azalma eğilimi göstermektedir. Oysa gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi artmaktadır." şeklinde konuştu.

Ağırtaş açıklamasını şöyle sürdürdü: "Sigarayla mücadele kanser kontrolünün önemli bir basamağıdır. Ülkemiz sigarayla mücadele konusuna mevzuat ve kurumsal bazda destek veren nadir ülkelerdendir. Sigarayı bırakmak isteyenler; İlimizde Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)'nde Sigara Bıraktırma Polikliniği randevu sistemiyle çalışan polikliniğimizde Randevu için 171 Sigara Bırakma Hattını arayabilirsiniz. İl Sağlığı Müdürlüğü olarak amacımız, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir."

'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SİGARAYI BIRAKIN'

Ağırtaş, "Güçlü bir iradeyle hissiyatınıza galip gelerek sigara alışkanlığından vazgeçebilir, kendiniz, çocuklarınızın, sevdiklerinizin sağlığı için sigarayı bırakabilirsiniz. Sigara sağlık düşmanıdır. Sigara sizin ve bizim, hepimizin düşmanıdır. Dumansız, temiz, sağlıklı bir dünya için müşterek düşmanımıza karşı çıkmayı başarın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sizleri ülkemizde her yıl binlerce kişinin ölümüne sebep olan, sigara ve sigara mamullerinden uzak durmaya ve bu gün vesilesiyle sigarayı bırakmaya davet ediyorum" dedi.