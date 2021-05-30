İBB’nin dikey bahçe zulmüne vatandaştan tepki: “Ekrem İmamoğlu siz bir çevre düşmanısınız!”

"PARTİLİLERE YÜZBİNLERCE TL İBB BÜTÇESİNDEN YEMEK ISMARLIYORSUN"

Oğuzhan Sevimli ismindeki sosyal medya kullanıcısı ise "Hava kirliliğini azaltan, doğa dostu dikey bahçeler yıllık maliyeti 1 milyon TL diye kaldırılıyorken; kimin olduğu belli olmayan konsere 650 bin TL veriyorsun, partililere yüzbinlerce TL İBB bütçesinden yemek ısmarlıyorsun. Sahi, gezi kaç yaşındaydı başkan? Ekrem İmamoğlu" diye tepkisini gösterdi.

"VERİN BUNLARA TÜRKİYE'Yİ. ÜLKEYİ BAŞTAN SONA YIKSIN VE SİZE DE 'TASARRUF ETTİK' DİYE PAZARLASINLAR"

İsmail Seyhan isimli Twitter kullanıcısı ise İBB'nin dikey bahçeleri sökme görüntülerini paylaşarak, "Burası İstanbul. Zeytinburnu bağlantı kavşağı. Ak Parti Belediyesi tarafından yapılan dikey bahçeler; 'Bakımları masraflı' gerekçesiyle sökülüyor. Verin bunlara Türkiye'yi. Ülkeyi baştan sona yıksın ve size de tasarruf ettik diye pazarlasınlar" dedi.

"SİZ BİR ÇEVRE DÜŞMANISINIZ EKREM İMAMOĞLU"

Peyzaj mimarı Muhammed Mustafa Ateş ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Bir Peyzaj Mimarı olarak yazıyorum. Dikey bahçeler; mekanların görsellerini geliştirmenin yani sıra özellikle o bölgenin hava kalitesini ve enerji seviyelerini iyileştirmek için kesin ve etkin bir yoldur. Siz bir çevre düşmansınız Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

"ANLAYIŞ OLSAYDI SÖKÜLMEZDİ ZATEN. ANLAMAYIŞMIŞ!"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Süleyman Yılmaz ise "Dikey bahçeler hangi estetik anlayışına, hangi çevre anlayışına göre sökülür anlamakta zorlanıyorum. Anlayış olsaydı sökülmezdi zaten. Anlamayışmış" ifadelerini kullandı.