Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi’ni açtı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan, hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kâğıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı. Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki, Türkiye'nin kâğıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kâğıt Atölyesi"ni de gezen Erdoğan, Düzce Kâğıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kâğıtlarla ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a tablo ve el yapımı kâğıtlardan üretilen broş hediye edildi. Özen, kâğıdın imal edildikten sonra 2 yıl terbiyelenme sürecinden geçtiğini, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı. AA