Küçük Güney Alp'ten şehit babaya son öpücük! Yürek yakan veda...

Jandarma'nın seçkin operasyon timlerini bünyesinde barından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JOPER'e ait iki tim Eren-15 Operasyonları kapsamında bölgeye görevli olarak gönderildi. JOPER'de görev alan Keleş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonları kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Keleş'in haberi, Jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleriyle birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde ikamet eden Peruzat ve Hasan Keleş çiftine verilirken, şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip devlet töreni düzenlendi. Şehit Hüseyin Keleş'in annesi Peruzat ve babası Hasan Keleş'in yanı sıra eşi Pelin Keleş ve iki çocuğu da tören alanındaydı. Acılı eş göz yaşlarına hakim olamazken, şehidin küçük oğlu Güney Alp de dedesinin kucağındaydı.
Büyük oğlu ise, bir polis memur tarafından cami avlusunda dolaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel operasyon birimi olan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon Tabur Komutanlığında (JOPER) görevli Keleş, birçok önemli operasyonda aktif olarak yer aldı.
BABAYA SON ÖPÜCÜK
Şehit Uzman Çavuş Keleş'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bağlum Mezarlığına götürüldü. Ayrıca, şehidin küçük oğlu Güney Alp, dedesinin isteği üzerine babasının naaşının bulunduğu tabutun önünde taşınan fotoğrafı öperek son yolculuğuna uğurladı.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra milletvekilleri katıldı.