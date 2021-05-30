Küçük Güney Alp'ten şehit babaya son öpücük! Yürek yakan veda...

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Keleş'in haberi, Jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleriyle birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde ikamet eden Peruzat ve Hasan Keleş çiftine verilirken, şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.