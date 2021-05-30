KYK borç yapılandırma fırsatını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. KYK borçları siliniyor mu sorusu, son günlerde gündemde yer alıyor. Bunun nedeni, AK Parti tarafından Meclis' sunulan ve 27 Mayıs günü kabul edilen vergi ve prim borçları ile ilgili yapılandırma paketi içerisinde KYK bırç yapılandırma düzenlemesi de yer alıyor. Bu düzenlemeye göre, KYK yapılandırmasında son durum nedir ve TBMM'de kabul edilen pakete göre, 2021 KYK borç yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, Meclis'e sunulan önergeye ilişkin detaylar...
KYK borçları da tıpkı vergi yapılandırması gibi TBMM'ye sunulan paket içerisinde yer alıyor. Gelen bilgilere göre KYK kredi ve borç yapıladırması için teklif Meclis'te değerlendiriyor.
30 NİSAN'DAN ÖNCEKİ ALACAK
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla gelir vergisinden Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV), trafik para cezalarından yükseköğrenim kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkanı tanınacak.
Buna göre yapılandırma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 10 milyar 22 milyon lira tutarında gelir vergisi, 25 milyar 571 milyon lira tutarında stopaj vergisi, 18 milyar 753 milyon lira tutarında kurumlar vergisi, 79 milyar 762 milyon liralık KDV, 14 milyar 754 milyon liralık ÖTV, 5 milyar 331 milyon liralık damga vergisi, 5 milyar 825 milyon liralık harçlar, 6 milyar 526 milyon liralık da MTV alacağı bulunuyor.
Bakanlığın trafik para cezası kaleminde 5 milyar 180 milyon lira, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında kesilen idari para cezası olarak 206 milyon lira, karayolu kaçak geçiş idari para cezası 554 milyon lira, 890 milyon liralık ecrimisil, 5 milyar 736 milyon liralık yükseköğrenim kredi ve 122 milyon liralık yükseköğrenim harç kredisi alacağı yer alıyor.
ÇOK AZ KATSAYI FARKI
Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.
MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?
Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.
KONTROL E-DEVLET'TEN
Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.
PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI ÇOK
Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Yani farkın yüzde 90'ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.