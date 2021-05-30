Melike artık bizim kızımız

İzmir Karabağlar'da yaşayan 21 yaşındaki Melike Yağmurcukardeş, şehit ve gazi ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için mektup yazıp gönderiyor. Geçen yıldan bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde yaklaşık bin 500 şehit ve gazi ailesine mektup gönderdi. Mektupların ulaştığı Konya'da Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, "Bizleri onurlandıran, mutlu eden Melike kardeşimize şükranlarımızı sunuyorum. Melike'lerin çok olduğu bir dünya istiyoruz. Var olasın, sağ olasın Melike. Eline, diline, yüreğine sağlık. Bizi en çok üzen şey unutulmak. Biz şehit aileleri ve gazilerimiz olarak Melike'yi bir kızımız gibi bağrımıza bastık" dedi. Mektubu okuyan şehit eşi Feyza Özyoldaş ise, "Kızımın adı da Melike. Kızımızın bu düşüncesi için kendisine çok teşekkür ederiz. Şehit ailelerini ve gazilerimizi çok mutlu etti. Kendisi gazi veya şehit ailesi çocuğu olmamasına rağmen böyle düşünmesi bize ayrı bir mutluluk kattı. Allah Melike kızımızın yolunu açık etsin" diye konuştu. Şehit eşi Esengül Alkış da, "Çok mutlu oldum. Bizler için manevi destek çok önemli. Böyle manevi bir destek görmek bizim için onur verici. Böyle gençlere ülkemizin ihtiyacı var" dedi.Mektupların ulaştığı şehit aileleri ve gazilerden çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Melike Yağmurcukardeş, "Güzel dönüşler olunca iyi ki de yaptım diyorum. Beni arayıp mutlu olduklarını söylediklerinde ben daha çok mutlu oldum. Artık kocaman bir ailem var" ifadelerini kullandı.