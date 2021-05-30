SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

"ŞAMPİYON ANADOLU EFES"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise "Şampiyon Anadolu Efes! Euro League şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'in sporcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum" dedi.