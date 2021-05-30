SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

Son Dakika Haberi... Turkish Airlines Euro League finalinde Barcelona ile karşılaşacan Anadolu Efes rakibini 81-86 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi başarı elde eden Anadolu Efes'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Turkish Airlines Euro League finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anado luEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
"EMEĞİ GEÇEN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesine yer verdi.
"ANADOLU EFES'İ ÜLKEMİZE BU GURURU YAŞATTIĞI İÇİN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı. Oktay, "THY EuroLeagu'de final four mücadelesinden zaferle ayrılarak şampiyonKupaolan takımımız Anadolu Efes'i ülkemize bu gururu yaşattığı için yürekten tebrik ediyorum." dedi.
"ŞAMPİYON ANADOLU EFES"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise "Şampiyon Anadolu Efes! Euro League şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'in sporcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum" dedi.
"ANADOLU EFES'İ KUTLUYORUM"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "2020-2021 Euro league şampiyonu olan Anadolu Efes'i kutluyorum. Yaşattığınız mutluluk için teşekkürler" dedi.