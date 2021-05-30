SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun: Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor

"HİZMET VE ESER SİYASETİ NEDİR ANLATMAYA YETİYOR"

Altun paylaşımında, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." dedi.