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Giriş Tarihi: 30.5.2021 21:44 Son Güncelleme: 30.5.2021 22:00

SON DAKİKA! Altun: Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor

SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun: Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor

Son Dakika Haberi... sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın 'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." ifadesine yer verdi.

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a kazandırdığı bazı eserlere yer verdi.

6 ESER BİR ARADA

Altun'un paylaştığı fotoğrafta; Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Marmaray, Taksim Camii ve Taksim Alt Geçidi yer aldı.

"HİZMET VE ESER SİYASETİ NEDİR ANLATMAYA YETİYOR"

Altun paylaşımında, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." dedi.

HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Açıklamalarına devam eden Altun, "Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun: Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor
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