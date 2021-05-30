Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin ve diğer tüm önemli konularda Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısının bu hafta yapılacağı gün ve saati merak ediliyor. Restoran, lokanta gibi işletmeleri tarafından 1 Haziran tarihinde başlaması beklenne kademeli normalleşme uygulamasıyla ilgili çıkacak kararlar merakla beklenirken kamu oyu tarafından "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonucu belli oldu mu?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK, SONUCU BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısının tarihi ve görüşülmesi beklenen konulara ilişkin detaylar şöyle;