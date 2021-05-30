Son dakika! MSB açıkladı: 24.714 personel ihraç edildi! 1162 terörist etkisiz

TERÖRLE MÜCADELE

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar fedakârlık ve kahramanlıkla yürütmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak üstlendiği tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam etmektedir.



Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden Terörle Mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1.162 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Daha önce icra edilen Pençe Operasyonlarıyla tesis edilen alan kontrolünün artırılarak devamını sağlamak, ülkemize yönelik süregelen tehditleri bertaraf etmek, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarı ile devam etmektedir.