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Haberler Gündem Haberleri 31 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:39 Son Güncelleme: 31.5.2021 18:39

son dakika duyuruluyor! ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri

31 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri

resmi internet sitesi aracılığıyla, günlük korona son durum verileri son dakika haberi olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. 1 yılı aşkın süredir ’de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili olarak ve aşılarıyla, aşılama faaliyetleri sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan en son korona tablosu verilerine göre 6 bin 933 kişi koronavirüs testi pozitif çıkarak tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri merak konusu olarak açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. 31 Mayıs koronavirüs tablosu ile bugünkü güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı verileri.

"31 Mayıs koronavirüs tablosu" verileri Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberi olarak kamuoyuna duyuruluyor. 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından elde edilen güncel korona son durum verileri (entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı) en son korona tablosu (31 Mayıs koronavirüs tablosu) ile açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı verilerini içeren bugünkü korona tablosu, 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Son dakika 31 Mayıs corona virüs tablosu ile güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı verileri.

SON DAKİKA! 31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Bakanlık, tarafından güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri paylaşıldığında burada olacak.

30 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 933
  • HASTA SAYISI: 582
  • VEFAT SAYISI: 134
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 763

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri

29 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 656
  • HASTA SAYISI: 605
  • VEFAT SAYISI: 137
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 180

28 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 773
  • HASTA SAYISI: 656
  • VEFAT SAYISI: 164
  • İYİLEŞEN SAYISI:12 bin 284

27 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 426
  • HASTA SAYISI: 673
  • VEFAT SAYISI: 183
  • İYİLEŞEN SAYISI:13 bin 102

26 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 738
  • HASTA SAYISI: 681
  • VEFAT SAYISI: 166
  • İYİLEŞEN SAYISI:12 bin 205



24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 375
  • HASTA SAYISI: 693
  • VEFAT SAYISI: 175
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 192

24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 523
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 178
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 003

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31 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 31 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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