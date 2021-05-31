6 ayda bin 162 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük ve 138'i orta çaplı olmak üzere 181 operasyon icra edildiğini, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 24 bin 714 personelin ihraç edildiği, 2 bin 493 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği belirtildi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, düzenlediği bilgilendirme toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/ PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayarak, Kara, "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. ANKARA