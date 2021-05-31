Bıçaklı kadın hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Yaşadığı olayın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan işyeri sahibi Nurdan Ç., "Kötü bir olaydı. Kapıdan girer girmez tehdit etmeye başladı. Elinde bıçak olduğunu söyledi. Küçük çocuğu da dikkat çekmek için yanında getirmiş. Elindeki bıçakla yaralayacağını öldüreceğini söyleyerek tehditler savuruyordu. Bende biber gazını alarak yanına yaklaştım. O sırada elimde telefonla polisle konuşurken biranda saldırdı. Bıçakla bir dilencinin geldiğini küfür ve hakaretler ettiğini hiç görmedim. Kapıdan önce içerde biri var mı yok diye bakıyor. Çocuk zarar görmesin diye dışarı çıkarmasını istedim. Sürekli küfür ve hakaretler etti. Ofisteki bütün paraların hepsini bana vereceksin diye tehdit etti. Kendimi korudum" dedi.