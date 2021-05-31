Ülkemizde 2020 yılın Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme adımlarına ilişkin bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kararlar ulusa sesleniş konuşmasında açıklandı. Buna göre en çok merak edilenler arasında yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Bir diğer en fazla merak edilen konu olan düğün, nişan, nikah törenlerine ilişkin sevindirici haber duyuruldu. Bu gelişme sonrasında düğünler ne zaman yapılacak, düğün salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılacak mı? sorularıyla araştırmalar devam ediyor.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK, DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından açıklanan son dakika düğün salonları, nişan, nikah törenleri ile ilgili gelişmenin tüm detayları şöyle;