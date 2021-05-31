Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran’da açılacak mı?
Giriş Tarihi: 31.5.2021 21:21 Son Güncelleme: 31.5.2021 21:21

Düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak? , 1 Haziran’da açılacak mı?

Düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran’da açılacak mı?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısında 1 Haziran’la beraber uygulamaya koyulacak olan kademeli normalleşme adımları ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları belirli saatler aralığında uygulanmaya devam edecek. Öte yandan oldukça merak edilen düğün, nikah, nişan törenleri ile ilgili de sevindirici haber tarafından duyuruldu. Bu bilgilerle Düğün salonlarıyla ilgili olarak , , 1 Haziran’da açılacak mı? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak edilen düğünler ne zaman yapılacak, düğün salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran’da açılacak mı? sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

Ülkemizde 2020 yılın Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme adımlarına ilişkin bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kararlar ulusa sesleniş konuşmasında açıklandı. Buna göre en çok merak edilenler arasında yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Bir diğer en fazla merak edilen konu olan düğün, nişan, nikah törenlerine ilişkin sevindirici haber duyuruldu. Bu gelişme sonrasında düğünler ne zaman yapılacak, düğün salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılacak mı? sorularıyla araştırmalar devam ediyor.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK, DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından açıklanan son dakika düğün salonları, nişan, nikah törenleri ile ilgili gelişmenin tüm detayları şöyle;



Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada düğün salonları, nişan ve nikah törenlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

  • "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme uygulamasına ilişkin diğer kararlar şu şekilde;

  1. Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.
  2. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.
  3. Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.
  4. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletlemelrr, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.
  5. 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran’da açılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA