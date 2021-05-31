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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:26

Fatih Belediyesi’nden resim yarışması!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fatih Belediyesi’nden resim yarışması!

Fatih Belediyesi “Tarihten Tuvale Kültürel Miras” isimli bir resim yarışması düzenliyor. Bu resim yarışmasıyla ilçedeki tarihi zenginlik ve somut olmayan kültür mirasının izleri sanatçıların gözünden gösterilmek isteniyor. Fatih Belediyesi ise sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili “Tarihe siz de görsel bir imza atın. Tarihten tuvale resim yarışmamız başlıyor. Siz de; o olmazsa olmaz, o olmazsa Fatih olmaz dediğiniz kültürel mirasımızı en güzel haliyle çizerek tuvale aktarın” ifadelerini kullandı

Fatih Belediyesi "Tarihten Tuvale Kültürel Miras" isimli bir resim yarışması düzenleyeceğini sosyal medyadan duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yarışma, "Tarihe siz de görsel bir imza atın. Tarihten tuvale resim yarışmamız başlıyor. Siz de; o olmazsa İstanbul olmaz, o olmazsa Fatih olmaz dediğiniz kültürel mirasımızı en güzel haliyle çizerek tuvale aktarın" ifadeleriyle duyuruldu.

KÜLTÜREL MİRAS TUVALDE!

Belediye, Fatih İlçesi'ndeki tarihi zenginlik ve somut olmayan kültür mirasının izlerini resim yarışmasıyla sanatçıların gözünden göstermek istiyor. Böylece resim deneyimiyle ilçenin kültürel mirasının tanıtılması amaçlanıyor.
Yarışmaya ise 18 yaş ve üzeri katılabiliyor. Yurt dışı ve yurt içi katılımların açık olduğu yarışmada katılacak eserler serbest teknik kullanılarak tuval üzerinde uygulanması isteniyor. Yarışmaya katılım detayları ise belediyenin internet sitesinde yer alıyor.

ÖDÜLLER VERİLECEK!

Fatih Belediyesi "Tarihten Tuvale Kültürel Miras" yarışmasında ödüller vereceğini de duyurdu. Yarışma ödülleri olarak, 3 başarı ödülüne 10 bin lira, 10 mansiyon ödülüne 6 bin lira, 15 Fatih Belediyesi özel ödülüne 2 bin 500 lira ve 30 resme ise sergileme ödülü ve kitap hediye çeki verilecek. Eserlerin teslim tarihi ise 27 Eylül-28 Ekim 2021.

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Fatih Belediyesi’nden resim yarışması!
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