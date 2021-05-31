FETÖ'cü müdür A5 kategorisinde! Kendisine benzeyen kuzenin kimliğini kullandı

Hakkında yakalama kararı bulunan 1. Sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan Çankaya Ata Mahallesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sezer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürlüğü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. Sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıkmıştı.

AMCASININ OĞLUNUN KİMLİĞİYLE GEZMİŞ

Yüksel Sezer'in üzerinden, gözaltına alındığı sırada başkasına ait nüfus cüzdanı çıkmıştı. Kararda nüfus cüzdanının Sezer'in amcasının oğlu B.S'ye ait olduğu belirtildi. Kimlik üzerindeki fotoğrafın kendisine benzerlik gösterdiği belirtilirken, Sezer'in rahat bir şekilde sosyal ortamlarda bu kimlik ile bulunduğu kaydedildi.

GARSON'DA KATEGORİSİ ÇIKTI

Emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada emekliye ayrılan ve 2016 yılında KHK ile rütbeleri alınan Yüksel Sezer hakkında, 'Garson' isimli gizli tanıktan elde edilen SD kartta örgüte bağlılığı ve sadakati en yüksek seviye olan olarak nitelendirilen 'A5' seviyesinde olduğu tespit edildi. Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen kararda MASAK raporu içeriğine göre sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı nedeniyle kapatılan Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneğinin üyesi olduğu ve hakkında örgüt üyeliğinden soruşturma ve kovuşturma bulunan şahıslarla para transferinin olduğu da kaydedildi.

ÖRGÜTÜN PROTESTO EYLEMLERİNE KATILDI

Yüksel Sezer'in Ankara Güvenpark'ta 2015'te polis koleji ve polis akademisini protesto etmek amacıyla protestocu gruplar içerisinde yer aldığı belirtilen gerekçeli kararda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ancak Sezer'in bulunamadığı kaydedildi.

'SUÇ KASTI YOĞUN'

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yüksel Sezer'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kastının yoğun olduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Sanığın birinci sınıf emniyet müdürü oluşu, bu yönüyle görevinin kamusal alanda önemi, buna karşılık yasa dışı bir örgüte üye olması, bu durum karşısında sanığın kastının yoğun olduğunun anlaşılmıştır" denildi.