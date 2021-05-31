Son dakika! Bugün 31 Mayıs kritik Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme öncesi gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında olacak. Milyonlarca kişi "Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, bitiyor mu, ne zaman?" gibi sorulara yanıt ararken merak edilen soruların yanıtları bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Öte yandan yeni normalleşme takvimi beklenirken gözler sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. 1 Haziran öncesi son yasakların yaşandığı 31 Mayıs 2021 bugün hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile belli olmuştu.

Kademeli normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli olmuştu. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşmenin ardından yeni normalleşme takvimi bekleniyor. Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek olup gözler Başkan Erdoğan'ından gelecek açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağı bitiyor mu, kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

31 Mayıs Pazartesi bugün kritik Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; en merak edilen soru "Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?" sorusunun yanıtı oluyor. Gündeme dair en önemli konuların istişare edildiği Kabine Toplantısı sonrası başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer yasakların durumu da bugün belli olacak.