Halı sahalar açıldı mı? 1 Haziran normalleşme takvimine göre halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı saha işletmeleri ve vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeniden faaliyet kararlarına yönelik açıklamayı bekliyor. Kapanma dönemi ve ardından devam eden süreçte tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yandığı ele alınarak normalleşme takvimine yönelik kararlar ele alınacak. Bu doğrultuda alınacak kararlara göre "1 Haziran'dan sonra halı sahalar açılacak mı?" sorusunun da yanıt bulması bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Türkiye, 29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs'ta son bulan tam kapanma döneminin ardından "kademeli normalleşme" sürecine geçti. Alınan tedbirlerin vaka sayılarına olumlu yansıması ile birlikte, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme kararlarının alınması bekleniyor. Toplantıdan çıkması beklenen kararlardan bir tanesi de uzun süredir faaliyetlerine ara verilen ya da saat sınırlaması koyulan halı sahalar. Normalleşmenin 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak aşamasında halı sahaların da açılması planlanıyor.