Hendekçi teröriste verilen ağır müebbet onandı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde çukur ve hendek kazarak polisle çatışırken öldürüleceğini anlayınca lağım çukuruna gizlenip rögar kapağını üzerine kapatan "Welat" kod adlı Serhat Kuşlu'ya verilen onandı. Sur'da ele geçen silah ve mühimmatlarda teröristin parmak izlerinin çıktığını belirten Yargıtay, yakalandığında da gerek elinde, gerekse üzerindeki elbiselerinde TNT ve RDX gibi ateşli silah atış artıklarına rastlanıldığı bildirildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay, hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.