İmamoğlu suya indirim vadetti 2 yılda 5 kez zam istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı'nın seçim döneminde ısrarla vurguladığı suya indirim vaatlerinin yerini, her mecliste ısrarla talep ettiği suya zam teklifleri aldı. Yatırım ve hizmet bütçelerinin azaldığı, reklam ve tanıtım harcamalarının arttığı, borçlanmalarda ise rekor üstüne rekorların kırıldığı İBB'de, bütçe açığını kapatmak için yeni zam arayışına girildi.



İSKİ gündemiyle toplanan meclise İBB Başkanı yüzde 50'ye varan zam teklifiyle geldi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu teklife ret oyu vereceklerini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;

CHP'NİN ZAM TALEPLERİ



Kasım 2019 – Yüzde 80



Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)

Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı)

Aralık 2020 – Yüzde 39 oranında (Yüzde 6,84 oranında gerçekleşen)

Mayıs 2021 – Yüzde 50 oranında



CHP'NİN TEKLİFLERİNE GÖRE ZAM YAPILSAYDI



Aralık 2019 – 4 TL iken 4,80 TL

Temmuz 2020 – 4,80 TL iken 6,72 TL

Ekim 2020 – 6,72 TL iken 9,07

Aralık 2020 – 9,07 TL iken 12,61 TL

Mayıs 2021 – 12,61 TL iken 18,91 TL

AK Parti tarafından reddedilen bu teklifler genel toplamda yüzde 472'lik zam oranına karşılık geliyor. İstenen bu zam oranları meclisten olduğu gibi geçseydi, Aralık 2019'da 4 TL olan 1 m3 su fiyatı bugün itibariyle 18,91 TL'ye yükselecekti. İstanbullular, suyun metreküp fiyatına 4,5 kat daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktı.