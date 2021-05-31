İstanbul Anadolu Adliyesi’nde kitap bağışı kampanyası

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanmaları amacıyla hazırlanan 'Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İş Birliği Protokolü' 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanmıştı. Bu protokolle hükümlüler halk kütüphanelerindeki 17 milyon yayına erişim imkanı bulmuştu.

HÜKÜMLÜLER VE PERSONELİN YARARLANMASI HEDEFLENDİ

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasıyla kampüs kütüphanelerinden hükümlüler ile birlikte ceza infaz kurumlarında görev yapan personel ve ailelerin de yararlanması hedeflendi.

ANADOLU ADLİYESİNDE DE STAND AÇILDI

Bu kapsamda düzenlenen 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' kapsamında ülke genelinde alışveriş merkezleri ve adliyelerde de kitap bağış standtları oluşturulurken İstanbul Anadolu Adliyesi'nde de bugün gerçekleştirilen törenle stand açıldı. Törene Cumhuriyet Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin, Onur Oğuzer, Önder Yaman, Maltepe Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Anadolu Yakasında bulunan Cezaevi Müdürleri katıldı.

'EĞİTİM-ÖĞRETİME BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR'

Yapılan törende konuşma yapan Başsavcı vekili İhsan Kamil Akcadırcı, ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların eğitim-öğretim iyileştirme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyleyerek 'Vurguladığımız üzere temel eğitimden başlayarak yükseköğrenime kadar her kademedeki eğitim-öğretim çalışmalarına büyük önem verilmektedir.' şeklinde konuştu.

'BİR KİTAP BİR UMUT' HEDEFİYLE

Konuşmasının devamında Akcadırcı, 'Bakanlığımızca ceza infaz kurumları tarihinde bir ilk olarak cezaevi okulları da açılış sürecine başladı. Kitap okuma alışkanlığı kazandırma hedefine yönelik ise kitap okuma eğilimi kazanam hükümlülerin iyi hal uygulamaları kapsamında olumlu puan alması sağlandı. 'Bir kitap, bir umut' hedefiyle başlatılan ve 16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampanyamızın toplum tarafından desteklenmesini umut ediyorum. Adliyemizde oluşturulan kitap bağış merkezimize bağış yapacak olan kitap dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.