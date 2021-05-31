17 Mayıs-1 Haziran süreci, kademeli normalleşme olarak kabul ediliyor. Ancak kritik Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs bugün gerçekleştirilecek olması nedeniyle Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları kamuoyu ile paylaşılacak. Bu kapsamda; kademeli normalleşme sürecinde yasak ve kısıtlama getirilen konu başlıkları için yeni gelişmeler yaşanacağı öngörülürken "Normalleşme ne zaman?", "Yasaklar kalktı mı?", "Yasaklar kalkacak mı?" gibi soruların yanıtları da kritik toplantı sonucunda belli olacak. Bu kapsamda; 31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika gelişmeleri!
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18.30 ile 19.00 arasında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.
KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.
SON DAKİKA BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.
PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR
Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.
TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK
Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak
SALGIN KONTROL ALTINDA
Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.
KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI: Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.
KONSER SİNEMA TİYATRO...
Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.
Maske zorunluluğundaki esneme ile ilgili tam olarak yol haritası belirlenmedi. Kabinede değerlendirilecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı kararlar ile ilgili ikinci kademe normalleşme bu hafta başında belli olmuş olacak.
DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.
SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER AÇILACAK MI?
Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.