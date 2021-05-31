Kafeler açıldı mı? sorusu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son dakika kabine toplantısının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme kararlarına açıklanırken kafeler, restoranlar, lokantaların çalışma şekillerindeki değişikliğe de değinildi. Bu bilgilerle Kafeler açıldı mı merak edenler "1 Haziran'da kafeler, restoranlar, lokantalar açılıyor mu?" sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR AÇILDI MI?

Kabine Toplantısı son dakika kararları ve kafeler, restoranlar, lokantaların açılış tarihi ve çalışma şekillerine ilişkin son dakika detayları şöyle;