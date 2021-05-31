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Giriş Tarihi: 1.6.2021 00:25 Son Güncelleme: 1.6.2021 00:25

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Kafeler açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile 1 Haziran’da kafeler, restoranlar, lokantalar açılıyor mu?

, Cumhurbaşkanı tarafından son dakika olarak duyuruldu. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana ’de etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak 1 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan kademeli normalleşme ile ilgili önemli kararlar alındı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada duyurduğu yeni kararlarda kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin çalışma şekliyle ilgili yeni gelişmelere de değindi. Bu gelişme sonrasında ? ve , , lokantalar açılıyor mu? sorularına yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen son dakika kabine toplantısı kararları detayları.

Kafeler açıldı mı? sorusu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son dakika kabine toplantısının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme kararlarına açıklanırken kafeler, restoranlar, lokantaların çalışma şekillerindeki değişikliğe de değinildi. Bu bilgilerle Kafeler açıldı mı merak edenler "1 Haziran'da kafeler, restoranlar, lokantalar açılıyor mu?" sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR AÇILDI MI?

Kabine Toplantısı son dakika kararları ve kafeler, restoranlar, lokantaların açılış tarihi ve çalışma şekillerine ilişkin son dakika detayları şöyle;



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kademeli normalleşme kararları açıklamasında kafeler, restoranlar, lokantalar ile ilgili alınan yeni kararlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı.

  • "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek"

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan diğer son dakika kademeli normalleşme kararları şöyle;

  • Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
  • Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
  • Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

  • Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
  • Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
  • Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
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Kafeler açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile 1 Haziran’da kafeler, restoranlar, lokantalar açılıyor mu?
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