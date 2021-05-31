Kafeler açıldı mı? sorusu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son dakika kabine toplantısının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme kararlarına açıklanırken kafeler, restoranlar, lokantaların çalışma şekillerindeki değişikliğe de değinildi. Bu bilgilerle Kafeler açıldı mı merak edenler "1 Haziran'da kafeler, restoranlar, lokantalar açılıyor mu?" sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Kabine Toplantısı son dakika kararları ve kafeler, restoranlar, lokantaların açılış tarihi ve çalışma şekillerine ilişkin son dakika detayları şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kademeli normalleşme kararları açıklamasında kafeler, restoranlar, lokantalar ile ilgili alınan yeni kararlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı.
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan diğer son dakika kademeli normalleşme kararları şöyle;